10 ноября 2025 в 18:05

Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей

Салат с картофелем и курицей: простой рецепт Салат с картофелем и курицей: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новогодний стол редко обходится без салатов, и этот вариант отлично впишется на него! Он сочетает проверенную классику — отварные овощи, нежную курицу и пикантную нотку маринованных огурчиков. Салат выходит плотным и питательным.

Начните с подготовки основы: отварите 3 средние картофелины в мундире до мягкости, затем охладите и нарежьте небольшими кубиками, чтобы структура не распадалась. Параллельно отварите 200 г куриного филе в подсоленной воде, остудите и разберите на волокна — такой способ делает мясо сочным, а не сухим.

Чтобы салат стал выразительнее, измельчите 2 маринованных огурца: их кислинка подчеркивает вкус мяса. Текстуру смягчит 1 вареное яйцо, нарезанное кубиками. Добавьте половину мелко нарезанной красной луковицы — запах станет празднично-острым, но негрубым.

Теперь заправка: смешайте 2 ст. л. густого майонеза с 1 ч. л. горчицы для легкой пряности, добавьте щепотку соли, немного свежемолотого перца и как следует перемешайте все продукты в большой миске. Перемешивайте аккуратно, чтобы картофель не превратился в пюре. Переложите салат в блюдо, можно уплотнить сервировочным кольцом. Украсьте зеленью и тонкими ломтиками огурца.

  • Совет: чтобы салат не «поплыл» на столе, нарезанные огурцы слегка отожмите от лишнего рассола перед смешиванием — вкус хуже не станет, а форма сохранится.

7 лучших рецептов маринованной капусты — читайте на NEWS.ru

салаты
картофель
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
