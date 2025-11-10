Правила поступления в российские вузы в 2026 году изменятся С 2026 года подать документы в вузы РФ можно будет только через «Госуслуги»

С 2026 года подача документов в вузы будет осуществляться исключительно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг или при личном визите в приемную комиссию, сообщает «Российская газета». Проект новых правил приема в высшие учебные заведения, которые вступят в силу в 2026/27 учебном году, представило Минобрнауки России.

Значительные изменения затронут и целевую квоту. Теперь квоты будут утверждаться с указанием конкретных заказчиков кадров, форм обучения и образовательных программ. При этом незаполненные в рамках целевого приема места будут сначала перераспределяться для участников СВО, и только потом — на общий конкурс.

Для выпускников колледжей и техникумов также вводятся новые требования. Право поступления по внутренним вступительным испытаниям сохранится только при условии соответствия профиля их среднего профессионального образования выбранному направлению в вузе. Во всех остальных случаях необходимо будет предоставить результаты ЕГЭ.

Ранее Министерство науки и высшего образования России определило предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные ему вузы в 2026/27 учебном году. Согласно документу, минимальный порог по русскому языку составит 40 баллов.