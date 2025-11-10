Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 18:06

Правила поступления в российские вузы в 2026 году изменятся

С 2026 года подать документы в вузы РФ можно будет только через «Госуслуги»

Абитуриентка в приемной комиссии университета Абитуриентка в приемной комиссии университета Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

С 2026 года подача документов в вузы будет осуществляться исключительно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг или при личном визите в приемную комиссию, сообщает «Российская газета». Проект новых правил приема в высшие учебные заведения, которые вступят в силу в 2026/27 учебном году, представило Минобрнауки России.

Значительные изменения затронут и целевую квоту. Теперь квоты будут утверждаться с указанием конкретных заказчиков кадров, форм обучения и образовательных программ. При этом незаполненные в рамках целевого приема места будут сначала перераспределяться для участников СВО, и только потом — на общий конкурс.

Для выпускников колледжей и техникумов также вводятся новые требования. Право поступления по внутренним вступительным испытаниям сохранится только при условии соответствия профиля их среднего профессионального образования выбранному направлению в вузе. Во всех остальных случаях необходимо будет предоставить результаты ЕГЭ.

Ранее Министерство науки и высшего образования России определило предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные ему вузы в 2026/27 учебном году. Согласно документу, минимальный порог по русскому языку составит 40 баллов.

вузы
студенты
абитуриенты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели
Мужчина упал на рельсы метро и умер
Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери
Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей
Трамп пообещал вознаграждение не участвовавшим в шатдауне авиадиспетчерам
В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир
В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ
Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали
В Сочи признали неподготовленность города к грузопассажирским судам
Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка
«Я не давал отпор»: сын Децла рассказал о травле со стороны фанатов Тимати
В столичной высотке затопило 14 этажей
В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию
Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок
«Охлаждение» сим-карт россиян заработало
Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна
Дальше
Самое популярное
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый
Семья и жизнь

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту
Семья и жизнь

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.