10 ноября 2025 в 18:18

Зарубежный блогер увидел россиянку без лифчика и начал к ней приставать

В кафе Малайзии блогер начал приставать к россиянке в прямом эфире в кафе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Блогер увидел россиянку без бюстгальтера в малайзийском кафе «Букит Бинтанг» и начал приставать к ней в прямом эфире, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, он захотел «оседлать ее сзади», после чего жертва вызвала полицию. Инцидент произошел в Куала-Лумпуре.

Отмечается, что местный тиктокер Hazren Rich заметил 26-летнюю российскую модель Алису Касимову. Мужчина начал говорить, что она его возбуждает, и указал на отсутствие на ней элемента нижнего белья. Девушка попросила оставить ее в покое, однако тот продолжал делать ей непристойные предложения.

Когда он понял, что россиянка вызвала правоохранителей, эфир завершился. Парень скрылся с места инцидента, после чего удалил свой аккаунт в TikTok. В полиции началось разбирательство, а россиянка намерена требовать возмещения ей морального ущерба.

Ранее охранник гостиницы в Тунисе приставал к 17-летней британке, удерживая ее за шею. После этого он попытался поцеловать ее 13-летнюю двоюродную сестру, когда они вышли из туалета.

Малайзия
блогеры
домогательства
россиянки
