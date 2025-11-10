Зарубежный блогер увидел россиянку без лифчика и начал к ней приставать

Блогер увидел россиянку без бюстгальтера в малайзийском кафе «Букит Бинтанг» и начал приставать к ней в прямом эфире, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, он захотел «оседлать ее сзади», после чего жертва вызвала полицию. Инцидент произошел в Куала-Лумпуре.

Отмечается, что местный тиктокер Hazren Rich заметил 26-летнюю российскую модель Алису Касимову. Мужчина начал говорить, что она его возбуждает, и указал на отсутствие на ней элемента нижнего белья. Девушка попросила оставить ее в покое, однако тот продолжал делать ей непристойные предложения.

Когда он понял, что россиянка вызвала правоохранителей, эфир завершился. Парень скрылся с места инцидента, после чего удалил свой аккаунт в TikTok. В полиции началось разбирательство, а россиянка намерена требовать возмещения ей морального ущерба.

