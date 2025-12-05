Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Десятки тысяч украинцев могут депортировать из Израиля

Haaretz: 25 тыс. украинцев могут депортировать из Израиля в декабре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Около 25 тысяч украинцев, нашедших убежище в Израиле, столкнулись с риском депортации, сообщает издание Haaretz. Причиной стала задержка в продлении их правового статуса из-за правительственной неопределенности.

Легальное пребывание украинцев в стране, требующее ежегодного утверждения, истекает уже в декабре 2025 года. Однако кадровые перестановки в кабинете министров, включая отсутствие действующего главы МВД, привели к заморозке процесса.

Хотя срок действия разрешения истекает в следующем месяце, Израиль пока не принял решения о его продлении, — говорится в публикации.

В ответ на запросы журналистов и правозащитников Управление по вопросам населения и иммиграции заявило, что вопрос находится на рассмотрении, а решение будет объявлено в ближайшее время. Тем временем для тысяч украинских семей будущее остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ начало доукомплектовывать подразделение депортированными из Польши украинцами. После прибытия через пропускной пункт их направляют в учебный центр под Луцком, а затем на передовые позиции в районе Садков на Сумском направлении.

