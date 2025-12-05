Десятки тысяч украинцев могут депортировать из Израиля

Десятки тысяч украинцев могут депортировать из Израиля Haaretz: 25 тыс. украинцев могут депортировать из Израиля в декабре

Около 25 тысяч украинцев, нашедших убежище в Израиле, столкнулись с риском депортации, сообщает издание Haaretz. Причиной стала задержка в продлении их правового статуса из-за правительственной неопределенности.

Легальное пребывание украинцев в стране, требующее ежегодного утверждения, истекает уже в декабре 2025 года. Однако кадровые перестановки в кабинете министров, включая отсутствие действующего главы МВД, привели к заморозке процесса.

Хотя срок действия разрешения истекает в следующем месяце, Израиль пока не принял решения о его продлении, — говорится в публикации.

В ответ на запросы журналистов и правозащитников Управление по вопросам населения и иммиграции заявило, что вопрос находится на рассмотрении, а решение будет объявлено в ближайшее время. Тем временем для тысяч украинских семей будущее остается под вопросом.

