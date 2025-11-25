ВСУ нашли куда пристроить депортированных из Польши украинцев ТАСС: ВСУ стали отправлять депортированных из Польши украинцев в штурмовики

Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ начало доукомплектовывать подразделение депортированными из Польши украинцами, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. После прибытия через пропускной пункт их направляют в учебный центр под Луцком, а затем на передовые позиции в районе Садков на Сумском направлении.

На Сумском направлении 80-ю ОДШБр начали доукомплектовывать депортированными из Польши гражданами Украины. Прямо из пропускного пункта они отправляются в учебный центр под Луцком, после чего — на передовые позиции в районе Садков, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что западные страны по просьбе президента Украины Владимира Зеленского начнут программу массовой депортации граждан его страны, не желающих возвращаться на родину. По его словам, данная мера нацелена на наполнение ВСУ необходимыми человеческими ресурсами.

До этого сообщалось, что в Польше за два года на 70% выросло число преступлений против украинских беженцев. По информации источника, в ряде случаев ситуация «откровенно выходит из-под контроля». Украинцы признаются, что на них нападают даже из-за восточного акцента: их избивают и унижают, призывая «возвращаться на родину».