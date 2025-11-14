Военэксперт ответил, почему США и ЕС решили массово депортировать украинцев

Западные страны по просьбе президента Украины Владимира Зеленского начнут программу массовой депортации граждан его страны, не желающих возвращаться на родину, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, данная мера нацелена на наполнение ВСУ необходимыми человеческими ресурсами.

Дело в том, что Зеленский обращался и к полякам, и к немцам, и, я знаю, к американцам с тем, чтобы ему помогли вернуть тех, кто не хочет возвращаться на Украину. Ему нужны мужчины для призыва в армию. Это, в общем-то, программа возвращения невозвращенцев на Украину. И она сейчас будет активно вестись, депортации будут массовыми. Украинцев могут из Соединенных Штатов и стран Европейского союза загрузить в эшелон и выгрузить на поле боя, — пояснил Матвийчук.

Ранее посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина заявила, что Соединенные Штаты готовятся депортировать группу украинских граждан. По ее словам, речь идет примерно о 80 беженцах, в отношении которых вынесены финальные решения о депортации.