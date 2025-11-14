Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:41

Военэксперт ответил, почему США и ЕС решили массово депортировать украинцев

Военэксперт Матвийчук: Запад начнет депортацию украинцев по просьбе Зеленского

Анатолий Матвийчук
Западные страны по просьбе президента Украины Владимира Зеленского начнут программу массовой депортации граждан его страны, не желающих возвращаться на родину, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, данная мера нацелена на наполнение ВСУ необходимыми человеческими ресурсами.

Дело в том, что Зеленский обращался и к полякам, и к немцам, и, я знаю, к американцам с тем, чтобы ему помогли вернуть тех, кто не хочет возвращаться на Украину. Ему нужны мужчины для призыва в армию. Это, в общем-то, программа возвращения невозвращенцев на Украину. И она сейчас будет активно вестись, депортации будут массовыми. Украинцев могут из Соединенных Штатов и стран Европейского союза загрузить в эшелон и выгрузить на поле боя, — пояснил Матвийчук.

Ранее посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина заявила, что Соединенные Штаты готовятся депортировать группу украинских граждан. По ее словам, речь идет примерно о 80 беженцах, в отношении которых вынесены финальные решения о депортации.

Украина
Запад
беженцы
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
