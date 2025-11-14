В США готовятся к масштабной высылке граждан Украины

США готовят депортацию группы украинских граждан, получивших окончательные решения о высылке, сообщает Washington Post со ссылкой на посла Украины в Вашингтоне Ольгу Стефанишину и заявления адвокатов депортируемых. Речь идет примерно о 80 украинцах, в отношении которых вынесены финальные решения о депортации.

Администрация Трампа готовится депортировать множество украинцев <…> Ольга Стефанишина, посол Украины в Соединенных Штатах, сообщила, что посольство осведомлено о «приблизительно 80 украинцах», которые получили финальные распоряжения о высылке «в связи с нарушениями законов США, — говорится в публикации издания.

Адвокаты одного из лиц, подлежащих высылке, отмечают, что их клиентов предупредили о скорой отправке военным рейсом либо на Украину, либо в Польшу. Как уточняет Washington Post со ссылкой на данные иммиграционной службы, за 2024 финансовый год из США были депортированы 53 гражданина Украины.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины заявили, что двое жителей Киева обвиняются в мошенничестве с продажей несуществующего лазерного оружия против дронов американцу на сумму $85 тыс. (6,9 млн рублей). 74-летний и 59-летний мужчины выдали себя за разработчиков оружия и инсценировали демонстрацию «установки».