Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 13:59

Украинцы обманули американца, продав ему «чудо-оружие» за $85 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое жителей Киева обвиняются в мошенничестве с продажей несуществующего лазерного оружия против дронов американскому волонтеру на сумму $85 тысяч (6,9 млн рублей), сообщили в офисе генерального прокурора Украины. 74-летний и 59-летний мужчины выдали себя за разработчиков оружия и инсценировали демонстрацию установки.

Для убедительности они инсценировали демонстрацию «установки». После этого военный передал им более 3,2 млн гривен, — отмечается в сообщении.

Согласно обвинению, злоумышленники заверили пострадавшего в возможности создания лазерного устройства для поражения БПЛА и ракет, однако на самом деле никаких технологий и намерения производить оружие у мужчин не было.

Ранее в Ленобласти был задержан и арестован местный житель, который оборудовал в своей квартире узел связи для нужд мошенников, действующих с территории Украины. В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли значительное количество оборудования. С его помощью украинские мошенники через номера изъятых у задержанного карт успели обмануть десятки человек из разных регионов России.

