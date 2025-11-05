Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 09:10

Россиянин организовал в своей квартире узел связи для мошенников

В Ленобласти полиция задержала пособника украинских телефонных мошенников

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru

В Ленинградской области задержан и арестован местный житель, который оборудовал в своей квартире узел связи для нужд мошенников, действующих с территории Украины, сообщил Telegram-канал «78». В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли значительное количество оборудования.

Полиция изъяла из квартиры 36-летнего жителя Пикалево два GSM-шлюза, несколько Wi-Fi-роутеров, а также около 240 сим-карт различных операторов связи. По факту организации незаконного узла связи возбуждено уголовное дело, а подозреваемый помещен под арест. С его помощью украинские мошенники через номера изъятых у задержанного карт успели обмануть десятки человек из разных регионов России.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность незарегистрированной организации «Всеукраинский духовный центр „Возрождение“» в Красном Луче в ЛНР. В ведомстве уточнили, что его участники собирали деньги и отправляли их в центр, который располагается в Киеве. В отношении руководства и бухгалтера региональной ячейки возбуждено уголовное дело.

Украина
Ленобласть
мошенники
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд помог жене погибшего на СВО бойца получить выплату в 1,5 млн рублей
В МАГАТЭ заявили о сохранении запасов урана в Иране после ударов США
В ГД рассказали, что изменится после принятия закона о цифровых платформах
Новосибирец помог мошенникам обворовать шесть человек
Депутат резко высказался о вечеринке с детьми-«чертями» в Рыбинске
МВД: задержанный за госизмену москвич пытался попасть на Украину
В регионе России устроили афтепати с песней со строчками из гимна Украины
Самолет с солистом ДДТ экстренно приземлился в Белграде
Россиянин уже полтора года доказывает, что он живой
Суд поставил точку в деле Шлосберга
Фальшивые ДТП участились в четырех российских регионах
Карьерный эксперт объяснил, как вернуться к работе после долгих выходных
Раскрыта связь главы британской разведки МИ-6 с Украиной
Россиянам объяснили, как постоянный мороз влияет на психику
Жительница Новосибирской области пострадала при взрыве бытового газа
Российские военные спасли офицера ВСУ от его же сослуживцев
Более 10 детей из России и Белоруссии попали в «расстрельный» список Киева
Быстрая горчица без консервантов: готовим из подручных ингредиентов
США захотели снять санкции с президента одной ближневосточной страны
В Венесуэле приняли план перехода к вооруженной борьбе против США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.