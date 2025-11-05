Россиянин организовал в своей квартире узел связи для мошенников В Ленобласти полиция задержала пособника украинских телефонных мошенников

В Ленинградской области задержан и арестован местный житель, который оборудовал в своей квартире узел связи для нужд мошенников, действующих с территории Украины, сообщил Telegram-канал «78». В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли значительное количество оборудования.

Полиция изъяла из квартиры 36-летнего жителя Пикалево два GSM-шлюза, несколько Wi-Fi-роутеров, а также около 240 сим-карт различных операторов связи. По факту организации незаконного узла связи возбуждено уголовное дело, а подозреваемый помещен под арест. С его помощью украинские мошенники через номера изъятых у задержанного карт успели обмануть десятки человек из разных регионов России.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность незарегистрированной организации «Всеукраинский духовный центр „Возрождение“» в Красном Луче в ЛНР. В ведомстве уточнили, что его участники собирали деньги и отправляли их в центр, который располагается в Киеве. В отношении руководства и бухгалтера региональной ячейки возбуждено уголовное дело.