ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов

Управление Федеральной службы безопасности по Луганской Народной Республике пресекло деятельность незарегистрированной организации «Всеукраинский духовный центр „Возрождение“» в Красном Луче, сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что его участники собирали деньги и отправляли их в центр, который располагается в Киеве. В отношении руководства и бухгалтера региональной ячейки возбуждено уголовное дело

В результате оперативно-разыскных мероприятий управлением установлено, что на территории г. Красный Луч действовало незарегистрированное объединение «Всеукраинского духовного центра „Возрождение“», — сказано в сообщении.

Ранее жителя Дагестана приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за финансовую поддержку международной террористической организации. Он перевел более 290 тыс. рублей, осознавая, что средства пойдут на подготовку и совершение терактов. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал мужчину виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК России.

До этого сотрудники ФСБ России задержали в Забайкальском крае пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Мужчина оказывал боевикам материальную помощь и поддерживал их идеологию. Он перевел террористам деньги для приобретения оружия, транспорта и амуниции.