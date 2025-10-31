Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 12:16

ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов

В ЛНР сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку нежелательной украинской организации

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Управление Федеральной службы безопасности по Луганской Народной Республике пресекло деятельность незарегистрированной организации «Всеукраинский духовный центр „Возрождение“» в Красном Луче, сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что его участники собирали деньги и отправляли их в центр, который располагается в Киеве. В отношении руководства и бухгалтера региональной ячейки возбуждено уголовное дело

В результате оперативно-разыскных мероприятий управлением установлено, что на территории г. Красный Луч действовало незарегистрированное объединение «Всеукраинского духовного центра „Возрождение“», — сказано в сообщении.

Ранее жителя Дагестана приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за финансовую поддержку международной террористической организации. Он перевел более 290 тыс. рублей, осознавая, что средства пойдут на подготовку и совершение терактов. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал мужчину виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК России.

До этого сотрудники ФСБ России задержали в Забайкальском крае пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Мужчина оказывал боевикам материальную помощь и поддерживал их идеологию. Он перевел террористам деньги для приобретения оружия, транспорта и амуниции.

Киев
ФСБ
секты
финансирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
ФСБ задержала россиянина, планировавшего поджог на железной дороге
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Россиян избавили от необходимости оформлять визу еще в одну страну
Стало известно, зачем ВСУ перебрасывают западную артиллерию под Харьков
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.