Силовики задержали пособника действующих в Сирии террористов

Сотрудники ФСБ России задержали в Забайкальском крае пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина оказывал боевикам финансовую помощь, разделяя их идеологию, передает РИА Новости.

УФСБ России по Забайкальскому краю за финансирование терроризма задержан пособник международной террористической организации, запрещенной в России, действующей на территории Сирии, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, россиянин перевел террористам деньги для покупки вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды их деятельности. По месту жительства мужчины изъяты средства связи и различные документы, подтверждающие его связи с боевиками.

Ранее суд заключил под стражу двух участниц женской ячейки террористической группировки, занимавшейся распространением радикальной идеологии в Крыму. Всего по данному делу задержаны четыре человека, для которых в настоящее время избираются меры пресечения.