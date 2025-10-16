Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:47

Суд принял решение в отношении задержанных в Крыму террористок

Суд арестовал задержанных в Крыму участниц террористической группировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд заключил под стражу двух участниц женской ячейки террористической группировки, занимавшейся распространением радикальной идеологии в Крыму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по республике. Всего по данному делу задержаны четыре человека, для которых в настоящее время избираются меры пресечения, передает РИА Новости.

По мере пресечения четырем фигуранткам, задержанным сотрудниками УФСБ: в настоящее время мера пресечения избирается в Киевском районном суде. Двум фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Двум другим будет избрана в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму участниц законспирированной женской группировки, входящей в запрещенную международную террористическую структуру. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, гражданки России занимались пропагандой экстремистских идей и привлечением новых сторонников среди жителей полуострова.

Кроме того, ФСБ России обнародовала видеозапись задержания в Крыму членов женской ячейки международной террористической структуры. В группу входили четыре участницы, при обыске в их жилище обнаружена запрещенная агитационная литература, средства коммуникации и цифровые носители данных.

