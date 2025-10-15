В Крыму задержали членов женской ячейки террористической организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму участниц законспирированной женской ячейки запрещенной международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Гражданки РФ занимались распространением экстремистской идеологии и вербовкой новых адептов среди местного населения, передает ТАСС.

Как уточнили в ЦОС, преступная группа состояла из четырех человек, действовавших на территории полуострова. В своих целях они использовали подпольные собрания, где пропагандировали радикальную доктрину создания «всемирного халифата». Отмечается, что задержанные активно вовлекали в свои ряды крымских мусульман.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным Центра общественных связей, были задержаны три россиянина, скрывшие следы преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии.