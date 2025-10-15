Задержание террористок в Крыму попало на видео

ФСБ России опубликовала видео задержания в Крыму членов женской ячейки международной террористической организации. Группа состояла из четырех участниц, на месте их проживания силовики нашли запрещенную пропагандистскую литературу, средства связи и электронные носители информации, передает ТАСС.

По данным ведомства, задержанные вербовали крымских мусульман, среди которых пропагандировали радикальную доктрину создания «всемирного халифата». Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.

Ранее сотрудники МВД России задержали в международном аэропорту Сочи жителя Туапсе, которого подозревают в вербовке россиян для участия в террористической организации. Отмечается, что молодой человек действовал по указанию иностранного куратора. В результате ему удалось завербовать трех человек.

До этого стало известно, что житель Донецка пойдет под суд за призывы к терроризму и антироссийские комментарии. Мужчина неоднократно публиковал в Сети материалы, содержащие негативную оценку действий властей РФ и вооруженных сил страны. Кроме того, в мессенджере Telegram он призывал к совершению насильственных действий в отношении россиян.