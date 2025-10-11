Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 07:52

Житель Донецка пойдет под суд за призывы к терроризму

В Донецке задержали мужчину за призывы к терроризму и антироссийские комментарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Донецка задержали за призывы к терроризму и антироссийские комментарии, заявили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, мужчина неоднократно публиковал в Сети материалы, содержащие негативную оценку действий властей РФ и вооруженных сил страны.

Кроме того, в мессенджере Telegram он размещал комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении россиян и уничтожению административных зданий органов государственной власти. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Россиянин признал свою вину и раскаялся.

Мне 20 лет. Я в разных проукраинских Telegram-каналах писал гневные комментарии с призывами к насилию над русскими, — отметил он.

Ранее Апелляционной военный суд во Власихе оставил без изменений приговор в отношении студента петербургского университета имени Герцена Даниила Галицкого. Молодого человека осудили на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену и оправдание терроризма.

До этого житель Краснодара получил семь лет колонии за публичные призывы к терактам. Следствие установило, что в сентябре 2022 года в одном из мессенджеров под новостной публикацией, посвященной иску Генпрокуратуры, мужчина призывал поджечь здание прокуратуры Санкт-Петербурга.

Донецк
терроризм
уголовные дела
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горящая фура перекрыла трассу и устроила 12-километровую пробку
Медведев раскрыл, что означает для России поддержка СВО со стороны КНДР
Белый дом продолжил массовую «чистку» сотрудников на фоне шатдауна
Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу
Раскрыто число жертв взрыва на заводе по производству боеприпасов для ВСУ
Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам
Стало известно, какой нацпроект в России получит больше на 144 млрд
Украинцы ударились в панику из-за эвакуации в Днепропетровской области
Кыстыбый с картофелем и сыром за 15 минут — идеальные татарские лепешки
Появились кадры задержания жителя Донецка за призывы к терроризму
Сотни протестующих на митинге во Владивостоке попали на видео
За что штрафуют водителей в Москве: скидки при уплате, изъятие прав
Наступление ВС РФ вынудило ВСУ перебросить в Харьковскую область наемников
Житель Донецка пойдет под суд за призывы к терроризму
Российские силы наступают широким фронтом на один из населенных пунктов ДНР
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 октября: инфографика
Сотни протестующих вышли с плакатами на митинг во Владивостоке
В Британии нашли причину «мрачных слов» западных стран о конфликте с РФ
Почти полсотни дронов атаковали Россию минувшей ночью
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 октября
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.