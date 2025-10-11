Житель Донецка пойдет под суд за призывы к терроризму

Жителя Донецка задержали за призывы к терроризму и антироссийские комментарии, заявили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, мужчина неоднократно публиковал в Сети материалы, содержащие негативную оценку действий властей РФ и вооруженных сил страны.

Кроме того, в мессенджере Telegram он размещал комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении россиян и уничтожению административных зданий органов государственной власти. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Россиянин признал свою вину и раскаялся.

Мне 20 лет. Я в разных проукраинских Telegram-каналах писал гневные комментарии с призывами к насилию над русскими, — отметил он.

Ранее Апелляционной военный суд во Власихе оставил без изменений приговор в отношении студента петербургского университета имени Герцена Даниила Галицкого. Молодого человека осудили на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену и оправдание терроризма.

До этого житель Краснодара получил семь лет колонии за публичные призывы к терактам. Следствие установило, что в сентябре 2022 года в одном из мессенджеров под новостной публикацией, посвященной иску Генпрокуратуры, мужчина призывал поджечь здание прокуратуры Санкт-Петербурга.