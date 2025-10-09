Обвиняемому в госизмене студенту-политологу вынесли суровый приговор Студент университета Герцена Галицкий получил 13 лет за госизмену

Апелляционной военный суд во Власихе оставил без изменений приговор в отношении студента петербургского университета имени Герцена Даниила Галицкого, сообщает ТАСС. Молодого человека осудили на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену и оправдание терроризма.

Приговор в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу, — говорится в сообщении.

1-й Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело 24-летнего петербуржца в закрытом режиме за несколько заседаний. До задержания почти полтора года назад Галицкий учился на последнем курсе кафедры политологии и планировал стать политическим журналистом.

Ранее физик-ядерщик Руслан Шадиев, занимавший должность инженера-исследователя первой категории в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), был приговорен к 18 годам лишения свободы за госизмену и финансирование терроризма. Суд установил, что в 2023 году мужчина перевел 1,2 тыс. рублей с криптокошелька на счета запрещенных в России организаций.

До этого завербованного Службой безопасности Украины жителя Севастополя приговорили к 15 годам колонии за подготовку подрыва железнодорожного моста в регионе. Также фигурант уголовного дела по решению суда должен выплатить штраф в 50 тыс. рублей.