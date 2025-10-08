Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену Суд приговорил ученого Шадиева к 18 годам за переводы запрещенным организациям

Физик-ядерщик Руслан Шадиев, занимавший должность инженера-исследователя 1-й категории в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), приговорен к 18 годам лишения свободы за государственную измену и финансирование терроризма, сообщает «Коммерсант». Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, остальные 14 лет — в колонии строгого режима.

По информации издания, на суде Шадиев просил о снисхождении, объясняя, что не знал о террористическом статусе организаций, которым переводил деньги. Он считал, что якобы помогает людям в трудной ситуации. Для заглаживания вины, по его словам, родственники ученого продали имущество и перевели несколько миллионов рублей на поддержку СВО.

Суд установил, что в 2023 году Шадиев перевел 1,2 тыс. рублей с криптокошелька на счета запрещенных в России организаций. Защита осужденного намерена обжаловать приговор в военной коллегии Верховного суда РФ.

Ранее уроженца Верхоянского района Якутии приговорили к 18 годам лишения свободы по уголовному делу о госизмене и преступлении по заданию украинских террористов. Мужчина предложил координатору с Украины инициировать теракт на объектах критической инфраструктуры, так как сам не мог покинуть Россию из-за исполнительных производств.