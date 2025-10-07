Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:06

Россиянину вынесли приговор за госизмену и терроризм по заданию ВСУ

Жителя Якутии приговорили к 18 годам за госизмену и преступления по заданию ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженца Верхоянского района Якутии приговорили к 18 годам лишения свободы по уголовному делу о госизмене и преступлении по заданию украинских террористов, передает пресс-служба УФСБ России по региону. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, он предложил координатору из Украины инициировать теракт на объектах критической инфраструктуры, так как сам не мог покинуть Россию из-за исполнительных производств.

Во исполнение задания, полученного от украинской стороны, собрал и передал сведения о системе защиты двух зданий, расположенных в городе Якутске, — сказано в сообщении.

До этого ФСБ России сообщила о задержании сотрудника IT-компании в Мордовии по подозрению в государственной измене. По информации ведомства, мужчина собирал сведения о ключевых объектах инфраструктуры региона и передавал их Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Ранее Московский городской суд оставил в СИЗО девушку 2002 года рождения, обвиняемую в покушении на сотрудника оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Судья отклонил апелляционную жалобу защиты и подтвердил решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.

ВСУ
госизмены
теракты
Якутия
