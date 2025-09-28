Обвиняемую в покушении на сотрудника оборонного предприятия оставили в СИЗО

Московский городской суд оставил в СИЗО девушку 2002 года рождения, обвиняемую в покушении на сотрудника оборонного предприятия в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Судья отклонил апелляционную жалобу защиты и подтвердил решение Мещанского районного суда о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление Мещанского районного суда Москвы об избрании <…> меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — говорится в документе.

Согласно материалам дела, обвиняемая подозревается в покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки. По данным следствия, она действовала по заданию украинских спецслужб и пыталась установить взрывное устройство в машине сотрудника предприятия ВПК. Также ей вменяют нанесение проукраинских надписей в Московском регионе и попытку поджога объекта на железной дороге.

Ранее в Москве по обвинению в теракте и вандализме арестовали слесаря-сборщика, работающего на одном из оборонных предприятий города. Мужчина подозревается в организации преступления совместно с другими лицами и в умышленном повреждении чужого имущества.