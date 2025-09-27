Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 сентября 2025 в 10:10

Московские силовики арестовали слесаря-террориста, работавшего в ОПК

В Москве задержан работник оборонного предприятия по делу о теракте и вандализме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слесаря-сборщика, работающего на одном из оборонных предприятий, арестовали в Москве по обвинению в теракте и вандализме, передает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы. Мужчина подозревается в организации преступления совместно с другими лицами и в умышленном повреждении имущества.

Согласно материалам суда, обвинение включает пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, а также часть 1 статьи 214 УК РФ за вандализм. Расследование продолжается, подробности пока не раскрываются.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании сотрудника IT-компании в Мордовии по подозрению в государственной измене. По информации ведомства, мужчина собирал сведения о ключевых объектах инфраструктуры региона и передавал их Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела о госизмене в Калининграде против жителя страны, который неоднократно переводил деньги организациям, поддерживающим ВСУ. По данным ведомства, противоправная деятельность гражданина была задокументирована и пресечена, а все оперативно-розыскные мероприятия завершены. Мужчина заключен под стражу.

Москва
задержания
теракты
вандализм
ОПК
