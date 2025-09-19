Против жителя Калининграда завели дело о госизмене УФСБ: против жителя Калининграда завели дело о госизмене из-за переводов ВСУ

Уголовное дело о госизмене возбуждено в Калининграде против жителя РФ, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Уточняется, что мужчина неоднократно переводил деньги организациям, финансирующим ВСУ, передает РИА Новости.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, — говорится в материале.

Противоправная деятельность гражданина задокументирована и пресечена, указали в ведомстве. Все оперативно-разыскные мероприятия проведены, мужчина заключен под стражу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов по решению этого же суда арестовали гражданина по фамилии Куряев. Он также проходит по делу о госизмене. Личность арестованного и суть судебных разбирательств не раскрываются из-за грифа секретности.

До этого Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. По данным следствия, 46-летний мужчина пытался выехать на территорию Украины из идеологических соображений. Перед этим он установил связи с представителями СБУ и передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.