Грузия в последний раз провела парламентские выборы за рубежом на выборах 2024 года — в 2028 году голосование будет проходить исключительно на территории страны, заявил один из авторов поправок в Избирательный кодекс Арчил Гордуладзе. По его словам, которые приводит издание «Интерфакс», новые правила нужны для предотвращения внешнего вмешательства.

Как отметил Гордуладзе, граждане, временно проживающие за границей, смогут проголосовать, вернувшись на родину. Он назвал спекуляциями утверждения оппозиции о лишении диаспоры избирательных прав. В материале говорится, что на прошлых выборах за рубежом было открыто 60 участков, где проголосовали 34 тыс. человек, в то время как в самой Грузии — более 2 млн.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что Россия выражает серьезную готовность к нормализации двусторонних отношений с Грузией. По словам дипломата, Москва стремится к выстраиванию стабильных и предсказуемых связей с Тбилиси при одном важном условии — Грузия не должна превращаться в «разменную монету» в чужих геополитических играх, направленных против России.