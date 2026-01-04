Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 17:04

Этот грузинский салат стал моим любимым — в нем нет майонеза, только ароматная заправка и сочное мясо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете сытный салат, который может стать полноценным обедом? Этот вариант с говядиной и фасолью содержит много белка, а отсутствие майонеза делает его полезным и легким.

400 г отварной говядины нарезаю небольшими кусочками. Три красных перца очищаю от семян и нарезаю соломкой. Одну красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами. В большой салатнице смешиваю мясо, перец, лук, 350 г отварной фасоли, 100 г измельченных грецких орехов и пучок кинзы.

Для заправки смешиваю 100 мл растительного масла, 2 ст. л. винного уксуса, 3 ст. л. лимонного сока, 3 измельченных зубчика чеснока, 1/2 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. сахара и соль по вкусу. Тщательно взбиваю вилкой до однородности. Заправляю салат прямо перед подачей и аккуратно перемешиваю.

