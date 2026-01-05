Атака США на Венесуэлу
Отправьте «Сельдь под шубой» в отпуск. Настоящая сенсация — салат «Фламинго» с лососем, грейпфрутом и розовым соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если классические салаты приелись и хочется не просто вкуса, а настоящего визуального восторга и гармонии свежих оттенков, этот рецепт — ваш идеальный выбор. «Фламинго» — это изысканное сочетание бархатного слабосолёного лосося, сочных долек грейпфрута с их освежающей горчинкой и нежного авокадо. А лёгкий розовый соус на основе йогурта или сметаны придаёт блюду тот самый фирменный цвет и завершает изящный вкусовой букет.

Для приготовления вам понадобится: 200 г слабосолёного лосося, 1 крупный розовый грейпфрут, 1 спелый авокадо, 100 г смеси салатных листьев. Для соуса: 150 г греческого йогурта или сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, сок половины лайма, соль и перец по вкусу. Лосось нарежьте тонкими ломтиками. Грейпфрут очистите от кожуры и белых плёнок, разделите на дольки. Авокадо очистите и нарежьте ломтиками. Для соуса смешайте йогурт, томатную пасту, сок лайма, соль и перец до однородного нежно-розового цвета. На большое блюдо выложите салатные листья. Сверху аккуратно распределите дольки грейпфрута, ломтики авокадо и лосося. Полейте салат приготовленным соусом или подайте его отдельно. Украсьте веточкой укропа или кунжутом. Блюдо готово к подаче сразу и не требует пропитки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
