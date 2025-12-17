Германия готова участвовать в гарантиях для Украины

Германия должна войти в число стран — гарантов безопасности Украины, уверен канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он пояснил, что таким образом страна внесет свой вклад в общее дело, передает ТАСС.

Германия в кругу союзников должна внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украине после прекращения огня, — сказал он.

Ранее издание Politico сообщило, что Мерц переусердствовал, когда попытался установить лидерство Германии в Евросоюзе. Стремление политика сопряжено с высокими политическими рисками. Не исключено, что канцлер может оказаться в неловком положении из-за Украины. Если Мерц возьмет на себя роль главного проводника в плане по предоставлению кредита Киеву за счет России, а идея не будет реализована — у политика будут серьезные проблемы.

Также канцлер Германии оценил шансы на принятие ЕС решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины как «50/50». По его данным, некоторые страны, например Бельгия и Италия, сомневаются в правомерности таких мер, и их можно понять.