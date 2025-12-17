Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 19:20

Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам

Депутат Леонов: ИИ помогает врачам анализировать рентгены, УЗИ, флюорографию

Сергей Леонов Сергей Леонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Искусственный интеллект успешно применяется в медицине для анализа изображений — флюорографии, рентгеновских, ультразвуковых исследований, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, нейросеть способна научиться четко определять различные патологии, имея большую базу загруженных ранее исследований, и подсказывать медработникам.

Искусственный интеллект используется для анализа изображений — флюорографии, рентгеновских, ультразвуковых исследований. ИИ, имея большую картотеку различных изображений, может научиться четко определять те или иные патологии, подсказывая врачу, — сказал Леонов.

Парламентарий добавил, что нейросети также применяются в новых высокотехнологичных приемных отделениях: они контролируют действия врачей с помощью особых алгоритмов и предупреждают о возможной ошибке. Помимо этого, уточнил Леонов, на основе ИИ работают приложения, куда пациенты вносят свои показатели — пульс, давление и другие. Система анализирует их и может прогнозировать критические состояния в будущем, отметил он.

Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что в будущем нейросети могут заменить судей из-за возможности достичь объективности и беспристрастности. По его словам, искусственный интеллект способен выносить решения на основании закона и позиции пленумов Верховного суда, игнорируя личность подсудимого.

нейросети
врачи
медицина
Госдума
Сергей Леонов
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут электронные зачетки и студенческие билеты
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.