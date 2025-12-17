Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам

Искусственный интеллект успешно применяется в медицине для анализа изображений — флюорографии, рентгеновских, ультразвуковых исследований, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, нейросеть способна научиться четко определять различные патологии, имея большую базу загруженных ранее исследований, и подсказывать медработникам.

Искусственный интеллект используется для анализа изображений — флюорографии, рентгеновских, ультразвуковых исследований. ИИ, имея большую картотеку различных изображений, может научиться четко определять те или иные патологии, подсказывая врачу, — сказал Леонов.

Парламентарий добавил, что нейросети также применяются в новых высокотехнологичных приемных отделениях: они контролируют действия врачей с помощью особых алгоритмов и предупреждают о возможной ошибке. Помимо этого, уточнил Леонов, на основе ИИ работают приложения, куда пациенты вносят свои показатели — пульс, давление и другие. Система анализирует их и может прогнозировать критические состояния в будущем, отметил он.