17 декабря 2025 в 19:14

Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин

Уральский пенсионер зарезал гостью, чтобы не ходить в магазин с больными ногами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пенсионер из Туринска нанес своей гостье ножевое ранение в ходе ссоры, оно оказалось смертельным. В Telegram-канале «112» сообщили, что женщина постоянно просила 64-летнего хозяина дома с больными ногами ходить в магазин.

Авторы уточнили, что пенсионер пустил жить к себе в дом женщину, оказавшуюся в сложной жизненной ситуации. По информации канала, гостья постоянно просила мужчину сходить в магазин, несмотря на жалобы на больные ноги. Авторы сообщили, что он вспылил и нанес смертельный удар. Пенсионер задержан, вскоре его заключат под стражу, добавили в канале.

Ранее прокуратура Тюмени запросила пожизненное заключение мужчине, который убил родителей ради наследства. Прокурор региона Александр Попов сообщил, что два месяца он вынашивал план преступления. Мужчина зарезал отца, после чего задушил мать, чтобы закрыть кредиты и займы.

До этого житель Тулы напал с ножом на родителей бывшей девушки, в результате чего ее отец погиб. Мать экс-возлюбленной попала в больницу, а злоумышленника задержали и арестовали правоохранители. Когда мужчина не нашел их дочь, то поджег кухню и сбежал с места преступления.

Урал
пенсионеры
ножевые ранения
смерти
