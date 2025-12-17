Новый год-2026
17 декабря 2025 в 18:08

«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным

Путин: наши военные сражаются за будущее России

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали ‭«Золотая Звезда» Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали ‭«Золотая Звезда» Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Российские военные мужественно защищают государство и борются за благополучное будущее страны, считает президент РФ Владимир Путин. Во время церемонии вручения Героям РФ медалей «Золотая Звезда» глава государства поблагодарил бойцов, передает Кремль.

Мы гордимся вами и вашими боевыми товарищами — участниками специальной военной операции. Все вы стоите на страже России, защищаете безопасность страны и ее граждан, отважно сражаетесь за достойное будущее нашего народа, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Россия обладает уникальной, «воеванной» армией. Он подчеркнул, что у других стран нет таких вооруженных сил. Особую роль в уникальности войск играет опыт военнослужащих и их осведомленность о состоянии армии.

Также Путин отметил, что расширение мер социальной поддержки для военнослужащих, участников СВО и их близких остается в числе ключевых задач государства. Глава государства назвал эту тему приоритетом. Он также уверен, что все цели СВО, объявленные в 2022 году, будут выполнены. Президент пояснил, что Москва предпочла бы решить все вопросы при помощи дипломатии. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

