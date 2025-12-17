Новый год-2026
17 декабря 2025 в 15:23

Появились кадры задержания отца и дочери, планировавших вступить в ВСУ

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press/Global Look Press
Опубликованы кадры задержания в Сочи отца и дочери, которые планировали уехать на Украину. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, россияне собирались вступить в ряды вооруженного формирования, курируемого Главным управлением украинской разведки. С представителями ведомства они связались через мессенджер Telegram.

На допросе мужчина рассказал, что хотел уехать на Украину через Грузию, но из-за скопившихся долгов не смог пересечь границу. По этой причине он решил заняться подпольной деятельностью.

Вел подпольную деятельность, ездил из Абхазии в Краснодар, из Краснодара в Абхазию, передавал координаты ПВО. Хотел уехать, но у меня не получилось, — подчеркнул задержанный.

Ранее сообщалось, что отец и дочь по собственной инициативе вышли на контакт с представителями украинской террористической структуры. Позже они начали собирать сведения о действиях российских военнослужащих. Возбуждены уголовные дела, задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

ВСУ
Украина
Сочи
задержания
госизмены
