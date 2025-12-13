Раскрыто состояние сбитых на переходе в Калининграде девушек РИАН: одна из трех сбитых в Калининграде девушек находится в реанимации

Одна из трех девушек, которых сбил на пешеходном переходе в Калининграде водитель Volkswagen Jetta, находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения. Двое других после осмотра врачами были отпущены на домой.

Одна пострадавшая в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Областной клинической больницы. Две другие осмотрены в БСМП и отпущены на амбулаторное лечение, — отметили представители ведомства.

После наезда водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов передали агентству, что сейчас его ищут.

Ранее сообщалось, что водитель Volkswagen сбил трех пешеходов в Калининграде. Инцидент произошел на улице Горького 12 декабря 2025 года около 23:00. Возбуждено уголовное дело.

