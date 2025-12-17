Раскрыто состояние бывшего футболиста «Спартака»

Бывший футболист московского ФК «Спартак» Мухсин Мухамадиев подключен к аппарату ИВЛ, сообщила его жена Мохира. По данным ТАСС, состояние спортсмена оценивается как тяжелое. Мухамадиев попал в реанимацию 15 ноября, а до этого перенес несколько инсультов.

Очень тяжелое у него состояние. Ему делается искусственная вентиляция легких, так как сам, к сожалению, дышать не может. Врачи говорят, что динамики нет никакой, — поделилась супруга футболиста.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе, где с 1985-го он играл за местный «Памир». Когда распался СССР, футболист перебрался в Россию. Здесь он играл за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, московские «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». В разные годы ему довелось выступать за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

Ранее стало известно, что бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин продолжает заниматься спортом, несмотря на химиотерапию и перенесенные операции. Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов сообщил, что последний раз они встречались летом.