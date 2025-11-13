Магнитная буря буйствует на Земле уже более 30 часов

Магнитная буря буйствует на Земле уже более 30 часов Физик Богачев: магнитная буря происходит на Земле уже более 30 часов

Магнитная буря, стартовавшая в ночь на 12 ноября, фиксируется на Земле уже около 36 часов, заявил физик Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, которые приводит ТАСС, ко концу дня она должна завершится.

Магнитная буря началась вчера около 3 часов утра по Москве, когда достигла уровня G4.7 (самого большого в текущем году), и продолжается на данный момент около 36 часов. Мы ожидаем окончания сегодня до конца дня, — отметил он.

Ранее на Земле была зафиксирована мощная магнитная буря планетарного масштаба, приближающаяся к уровню G5. Ее уровень составлял G4,66. Ученые связывают это с прибытием первого из трех плазменных облаков.

До этого в лаборатории солнечной астрономии сообщали, что на Солнце произошла самая мощная вспышка за 2025 год. По их данным, взрыв произошел в области 4274, которая ранее уже была местом нескольких других вспышек.

Таке сообщалось, что магнитные бури могут создавать помехи связи. Как объяснил ученый Натан Эйсмонт, спутникам заранее необходимо включать защитные режимы.