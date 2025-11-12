Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 07:47

Землю накрыла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба

ИКИ РАН: на Земле началась магнитная буря почти высшего уровня G5

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. По словам ученых, текущий уровень составляет G4,7. При этом такая мощность геомагнитной бури выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза.

Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля. <…> Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла, — говорится в сообщении.

По данным ученых, планетарное возмущение связано с прибытием первого из трех плазменных облаков, ожидаемых в течение суток. Геомагнитная обстановка развивается не по прогнозу: вместо ожидаемой слабой бури уровня G1-G2 от первого выброса, приборы фиксируют почти рекордные показатели.

Специалисты предполагают, что последнее плазменное облако от самой сильной вчерашней вспышки, двигаясь с рекордной скоростью, догнало и сжало предыдущие выбросы. Это резко усилило температуру, плотность и магнитные характеристики плазмы. Пик геомагнитного воздействия, согласно прогнозам, придется на середину суток с приходом третьего плазменного облака.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии сообщали, что на Солнце произошла самая мощная вспышка за 2025 год. По их данным, взрыв произошел в области 4274, которая ранее уже была местом нескольких других вспышек.

Россия
РАН
космос
астрономы
магнитные бури
солнце
