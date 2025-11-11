На Солнце происходит крупнейшая за 2025 год вспышка

На Солнце происходит крупнейшая за 2025 год вспышка ИКИ РАН: на Солнце зафиксирована мощнейшая за 2025 год вспышка уровня X5.15

На Солнце произошла самая мощная вспышка за 2025 год, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По их данным, взрыв произошел в области 4274, которая ранее уже была местом нескольких других вспышек.

Вспышка достигла рекордной силы — X5.15. Это значение значительно превышает показатели самой мощной вспышки года, зафиксированной в середине мая, которая имела балл Х2.7.

Ранее сообщалось, что на Солнце зафиксирована вспышка уровня X1.21. Это могло негативно влиять на метеозависимых людей. Эта вспышка больше напоминала плато, что указывает на мощный выброс плазмы.

До этого на Солнце произошла мощная вспышка, направленная на Землю. Ее уровень достиг значения X1.79, что является одним из высших показателей. На телескопах был зафиксирован выброс плазмы вдоль линии Солнце — Земля, частично смещенный к северу.

Также на Солнце ранее произошла мощная вспышка, которая начала разрушать гигантский протуберанец. Размеры уничтожаемого плазменного образования составили около 300 тыс. километров.