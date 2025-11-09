«Высший уровень»: на Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка происходит на Солнце, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По словам ученых, она направлена прямо на Землю. Окончательный балл вспышки достиг уровня X1.79 — одного из высших.

На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце — Земля. Окончательный балл — X1.79 (высший уровень). <…> На телескопах наблюдается выброс плазмы вдоль линии Солнце — Земля, частично смещенный к северу, — говорится в сообщении.

Ранее после двухнедельного перерыва на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, свидетельствующая о возобновлении активности светила. Событие классификации M1.0, занимающее четвертую позицию по мощности после категории X, продолжалось 11 минут, с 03:26 до 03:37 по московскому времени.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов сообщил о достижении пика солнечной активности в 2025 году в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в текущий период наблюдается существенное усиление интенсивности магнитных бурь.