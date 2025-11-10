Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 03:15

Вспышка на Солнце «обвила» и «сожрала» гигантский протуберанец

XRAS: солнечная вспышка уничтожает магнитные волокна гигантского протуберанца

Фото: NASA/Global Look Press

На Солнце произошло уникальное астрономическое явление — мощная вспышка начала разрушать оказавшийся поблизости гигантский протуберанец, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Размеры уничтожаемого плазменного образования составляют около 300 тыс. километров.

Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и «пожирают» находящийся рядом солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тыс. километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва, — описали ситуацию специалисты.

Протуберанцы представляют собой сравнительно холодные и плотные облака плазмы, которые удерживаются над поверхностью светила мощными магнитными полями. Наблюдаемое явление демонстрирует колоссальную энергию солнечных вспышек, способных разрушать даже такие масштабные образования.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Земля окажется под воздействием двух последовательных выбросов солнечной плазмы, что вызовет умеренные геомагнитные возмущения. По расчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитные бури могут достичь уровня G2-G3 по пятибалльной шкале.

солнце
ученые
уничтожение
вспышки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внук в 41 год, личная жизнь, скандалы: где сейчас Валерия Гай Германика
Небо «захлопнулось» над двумя российскими регионами
Вспышка на Солнце «обвила» и «сожрала» гигантский протуберанец
«Мелкий театральный эффект»: Зеленского уличили в попытке повлиять на Запад
Два облака солнечной плазмы движутся к Земле
Во время интервью Зеленскому был дан «знак свыше»
Новороссийску угрожает безэкипажная атака с моря
Гороскоп 10 ноября: кому нельзя путешествовать, чьего внимания ждет семья?
«Трещины в солидарности»: Польша тревожит Украину «неудобной» политикой
Ограничения начали действовать в небе Калуги
Обязательную индексацию зарплат хотя бы раз в год могут ввести в России
«Есть лучший путь»: на Западе предложили, как можно предотвратить конфликты
Фаза Луны сегодня, 10 ноября: день смелых, рискуем и выигрываем
Взрыв раздался в многоэтажном доме в Волгограде
Путин обратился к сотрудникам органов внутренних дел
Глава ДНР рассказал об окружении одного из стратегических городов в ДНР
Экстренная госпитализация, арест, крах карьеры: как сейчас живет Монеточка
Железнодорожная авария произошла рядом с Братиславой
Приметы 10 ноября: Параскева Пятница — Льняница и Бабья Заступница
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 ноября 2025 года
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.