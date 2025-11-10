Вспышка на Солнце «обвила» и «сожрала» гигантский протуберанец

Вспышка на Солнце «обвила» и «сожрала» гигантский протуберанец XRAS: солнечная вспышка уничтожает магнитные волокна гигантского протуберанца

На Солнце произошло уникальное астрономическое явление — мощная вспышка начала разрушать оказавшийся поблизости гигантский протуберанец, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Размеры уничтожаемого плазменного образования составляют около 300 тыс. километров.

Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и «пожирают» находящийся рядом солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тыс. километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва, — описали ситуацию специалисты.

Протуберанцы представляют собой сравнительно холодные и плотные облака плазмы, которые удерживаются над поверхностью светила мощными магнитными полями. Наблюдаемое явление демонстрирует колоссальную энергию солнечных вспышек, способных разрушать даже такие масштабные образования.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Земля окажется под воздействием двух последовательных выбросов солнечной плазмы, что вызовет умеренные геомагнитные возмущения. По расчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитные бури могут достичь уровня G2-G3 по пятибалльной шкале.