Два облака солнечной плазмы движутся к Земле ИКИ РАН: на следующей неделе выброшенные Солнцем облака плазмы накроют Землю

На следующей неделе Земля окажется под воздействием двух последовательных выбросов солнечной плазмы, что вызовет умеренные геомагнитные возмущения. По расчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитные бури могут достичь уровня G2-G3 по пятибалльной шкале.

На основании проведенного расчета движения солнечного ветра и выбросов массы можно сделать некоторые ориентировочные выводы о ближайшем будущем. К Земле за этот период должны прийти два выброса плазмы, — уточнили ученые.

Первое облако плазмы образовалось в результате вспышки класса M1.7 7 ноября и достигнет планеты 10 ноября. Второй, более мощный выброс после X-вспышки, подойдет к Земле во второй половине дня 11 ноября.

Специалисты отмечают, что основная масса плазменного облака от X-вспышки пройдет выше орбиты Земли, что несколько смягчит воздействие. Тем не менее метеочувствительным людям рекомендуется следить за своим состоянием, а соответствующим службам — контролировать состояние энергетических систем и спутниковой навигации.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов сообщил о достижении пика солнечной активности в 2025 году в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в текущий период наблюдается существенное усиление интенсивности магнитных бурь.