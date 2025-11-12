Ученый объяснил, может ли магнитная буря создать помехи для технологий

Магнитные бури могут создавать помехи связи, рассказал ОТР ученый Натан Эйсмонт. Он отметил, что спутникам заранее необходимо включать защитные режимы.

Эти помехи будут очень высокого уровня. Ну и, наконец, то, что имело в прошлом такие тяжелые последствия, — это воздействие на магистральные линии электропередач. Здесь могут быть последствия. Такие уже бывали, когда целые районы или области таких немаленьких стран, как Канада, подвергались воздействию бурь, возникающих после всплеска, и значительная часть страны просто погружалась во тьму, — рассказал Эйсмонт.

Ученый отметил, что магнитные бури также могут оказывать влияние на людей. Однако, по его мнению, чаще всего плохое самочувствие является следствием самовнушения.

Ранее сообщалось, что на Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5. По словам ученых, текущий уровень составляет G4,7.