Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста

Завербованного Службой безопасности Украины жителя Севастополя приговорили к 15 годам колонии за подготовку подрыва железнодорожного моста в регионе, передает пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, также фигурант должен выплатить штраф в виде 50 тыс. рублей.

С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств подсудимый приговорен к 15 годам в колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и последующим 1 годом ограничения свободы, — сказано в сообщении.

Ранее уроженца Верхоянского района Якутии приговорили к 18 годам лишения свободы по уголовному делу о госизмене и преступлении по заданию украинских террористов. Мужчина предложил координатору из Украины инициировать теракт на объектах критической инфраструктуры, так как сам не мог покинуть Россию из-за исполнительных производств.

Также сообщалось, что жительницу Энергодара приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену и финансирование ВСУ. По данным следствия, с декабря 2023-го по май 2024 года она шесть раз перечислила средства на нужды ВСУ. Общая сумма переводов составила около семи тысяч рублей.