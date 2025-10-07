Суд вынес приговор краснодарцу за призывы к терроризму Житель Краснодара осужден на семь лет за призывы к поджогу прокуратуры

Житель Краснодара получил семь лет колонии за публичные призывы к осуществлению терактов в отношении здания прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства по Краснодарскому краю. Мужчина был признан виновным также по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Суд установил, что 36-летний Марат Барашкин в сентябре 2022 года разместил в одном из мессенджеров призыв совершить поджог здания прокуратуры Санкт-Петербурга. Данное противоправное деяние было осуществлено в группе «Роспартизан» под новостной публикацией, посвященной иску Генпрокуратуры.

Кроме того, весной 2025 года осужденный вступил в переписку с представителем «Легиона Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В ходе общения он выразил намерение стать участником этой структуры и предоставил свои персональные данные.

Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от Барашкина обстоятельствам, поскольку его деятельность была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ. Суд принял во внимание позицию государственного обвинения по делу.

В результате подсудимый приговорен к семи годам лишения свободы, первые два из которых он проведет в тюрьме. Дополнительной мерой наказания стало двухлетнее ограничение на администрирование интернет-ресурсов после освобождения.

Ранее Пятигорский городской суд заключил под стражу мужчину, который планировал теракт в синагоге. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору».