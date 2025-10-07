Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:27

Суд вынес приговор краснодарцу за призывы к терроризму

Житель Краснодара осужден на семь лет за призывы к поджогу прокуратуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Краснодара получил семь лет колонии за публичные призывы к осуществлению терактов в отношении здания прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства по Краснодарскому краю. Мужчина был признан виновным также по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Суд установил, что 36-летний Марат Барашкин в сентябре 2022 года разместил в одном из мессенджеров призыв совершить поджог здания прокуратуры Санкт-Петербурга. Данное противоправное деяние было осуществлено в группе «Роспартизан» под новостной публикацией, посвященной иску Генпрокуратуры.

Кроме того, весной 2025 года осужденный вступил в переписку с представителем «Легиона Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В ходе общения он выразил намерение стать участником этой структуры и предоставил свои персональные данные.

Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от Барашкина обстоятельствам, поскольку его деятельность была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ. Суд принял во внимание позицию государственного обвинения по делу.

В результате подсудимый приговорен к семи годам лишения свободы, первые два из которых он проведет в тюрьме. Дополнительной мерой наказания стало двухлетнее ограничение на администрирование интернет-ресурсов после освобождения.

Ранее Пятигорский городской суд заключил под стражу мужчину, который планировал теракт в синагоге. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору».

Россия
Краснодарский край
прокуратура
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда могли взяться украинские дроны за Уралом
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Политолог назвал три причины, почему США не решатся передать Tomahawk Киеву
Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени
Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска
Магнитные бури сегодня, 7 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Число жертв паленого алкоголя в Ленобласти опять увеличилось
Пассажирский поезд столкнулся с фурой в российском регионе
Суд вынес приговор краснодарцу за призывы к терроризму
В Великобритании назвали причину отчаяния Зеленского
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.