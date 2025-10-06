Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Планировавшему теракт в синагоге избрали меру пресечения

Пятигорский суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Пятигорска, планировавший теракт в синагоге, будет находиться под стражей до 2 декабря 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пятигорского городского суда. Против него заведено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору».

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря 2025 года, – сообщили в суде.

Ранее ФСБ России показала видео, как задержанные за подготовку терактов на еврейских культурных объектах в Красноярске и Пятигорске признаются, что готовили взрывы в синагогах ради массового убийства. На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть процесс задержания мужчин.

До этого жителя Новосибирской области Олега Швецова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за публичное оправдание теракта в «Крокус Сити Холле». Он не только одобрительно высказался о террористическом акте, но и высказал желание совершить подобное в будущем. После отбывания наказания осужденного также ждет ограничение свободы на год и 10 месяцев.

