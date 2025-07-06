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06 июля 2025 в 07:48

Жесткая посадка Ан-2 в Забайкалье: что известно, есть ли погибшие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В районе СНТ «Топограф» Читинского района Забайкальского края легкомоторный самолет ДОСААФ Ан-2 совершил жесткую посадку. Что известно о судьбе пилота и пассажиров?

Что известно о жесткой посадке Ан-2 под Читой

Как сообщила пресс-служба МЧС региона, легкомоторный самолет жестко сел через 16 минут после взлета. На борту находились 10 пассажиров и один член экипажа.

Изначально сообщалось, что пострадали шесть человек, погибших нет. Известно, что на месте работают 37 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники. Возгорания не произошло.

Позднее Министерство здравоохранения Забайкальского края в Telegram обновило информацию о пострадавших, их число возросло до 10.

Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое, еще у восьмерых — как средней степени тяжести. Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выезжали четыре бригады скорой медицинской помощи.

Все пострадавшие доставлены для оказания необходимой помощи в Забайкальскую краевую клиническую больницу. В медучреждении им проводятся все требуемые обследования для уточнения диагнозов и назначения лечения. Ситуация взята на особый контроль губернатором региона.

Как пилоту Ан-2 удалось избежать трагедии

Свидетели происшествия рассказали aif.ru, что пилот самолета принял меры, чтобы воздушное судно не рухнуло на расположенный поблизости дачный поселок.

«Летчик — красавчик, посадил на полянку», — написал собеседник издания.

Проверку по факту жесткой посадки начала Читинская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося.

Также известно, что ситуация стоит на контроле губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

Кто находился в самолете

По информации пресс-службы регионального МЧС, кроме пилота, в самолете находилось 10 парашютистов.

Telegram-канал SHOT утверждает, что всего было 12 человек — пилот и 11 парашютистов.

«У самолета ДОСААФ возникли технические неполадки почти сразу после вылета», — говорится в сообщении канала.

По данным Telegram-канала Mash, у самолета внезапно остановился двигатель.

«По словам очевидцев, у самолета заглох двигатель, но пилот смог посадить его неподалёку от СНТ „Топограф“», — написали авторы канала.

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