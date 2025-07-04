«Уничтожить выродка»: как в СССР по зову народа казнили 15-летнего убийцу

В 1964 году летом в СССР по решению властей был убит 15-летний ребенок. Для этого Президиум Верховного Совета СССР принял отдельный документ, чтобы удовлетворить желание некоторых групп граждан «уничтожить выродка». NEWS.ru рассказывает историю Аркадия Нейланда.

Почтальон с телеграммой

Аркадий Нейланд совершил свое преступление, за которое в итоге поплатился жизнью, в январе 1964 года в родном Ленинграде. Его жертвами стали молодая мать Лариса Курпеева и ее трехлетний сын. На момент совершения убийства юному преступнику было 14 лет.

Ранним зимним утром он ушел из дома, пока его мать была на работе, а отчим спал после алкогольных возлияний. Аркадий взял с собой топорик и прокрался в коммуналку на окраине. Его целью была квартира № 9 в доме № 3 на Сестрорецкой улице.

Проникнуть в квартиру он смог обманом. Позвонил в дверь и на вопрос «Кто там?» представился почтальоном с телеграммой. Женщина приоткрыла дверь, и злоумышленник силой вырвал дверную цепочку. Сразу же он нанес несколько ударов топором.

Чтобы приглушить крики, подросток включил радиоприемник «Спидола» на полную громкость. Позже соседи скажут, что утром слышали крики и плач ребенка из этой квартиры, но сочли их за бытовую ссору супругов.

Долговязый и с пухлыми губами

После расправы над женщиной и ребенком Аркадий собрал скарб в центре зала и поджег его в надежде скрыть следы преступления. Масштаб погрома действительно сбивал милиционеров с толку. Поначалу предполагалось, что речь шла о нападении банды.

Муж Курпеевой рассказал, что из дома пропали облигации трехпроцентного займа, 54 рубля из комода, золотой перстень, его паспорт и фотоаппарат «Зоркий-4».

Фото: Анатолий Сергеев-Васильев/РИА Новости

Как рассказали в подкасте «Тайны МВД», задержать подростка помогли показания соседей погибших. Все они вторили друг другу, что видели в день убийства в парадной высокого юношу с пухлыми губами. К тому времени сотрудники ленинградской детской комнаты милиции уже были хорошо знакомы с личностью Аркадия Нейланда.

Все сходило с рук

За прошлый год за молодым человеком числилась серия дерзких краж и ограблений. Среди них кражи из киоска «Союзпечати», городской бани, парикмахерской и из дома быта, а также два случая нападения. В том числе подросток пытался силой вырвать сумки у женщин на улице. Дополняли картину несколько квартирных краж.

Все эти преступления были раскрыты. Милиция не раз задерживала Нейланда, и районная прокуратура даже возбуждала уголовные дела. Однако до суда дело не доходило. Учитывая юный возраст нарушителя, надзорные органы раз за разом ограничивались профилактическими беседами.

Но теперь подростку пришлось отвечать за двойное убийство. Отягчало преступление то, с какой жестокостью подросток расправился с ребенком. Злоумышленник прекрасно понимал, что трехлетний мальчик не сможет его опознать или помешать ему уйти. Но его нервировали громкие крики ребенка. Поэтому он зашел в детскую и ударил малыша лезвием топора шесть раз.

«Уничтожить выродка»

После убийства Аркадий отправился на железнодорожный вокзал и беспрепятственно добрался до Москвы. К тому времени у милиции уже появилась ориентировка на юного преступника. Но задержали подростка только в поезде, направлявшемся в Сухум.

Дело Аркадия Нейланда прогремело не только на весь Ленинград, но и на всесоюзном уровне. Власти понимали, что наказание должно быть показательным. Однако по действовавшему законодательству Аркадию, которому лишь в январе исполнилось 15 лет, грозил срок не больше 10 лет. И он об этом прекрасно знал.

Фото: Валерий Генде-Роте/РИА Новости

Вердикт встретили тишиной

Но общественность требовала возмездия. В Ленинграде инициативные граждане и начали сбор подписей под петицией с призывом «уничтожить выродка».

И 17 февраля 1964 года за месяц до суда Президиум Верховного Совета СССР принял специальное постановление, разрешающее применение смертной казни несовершеннолетних в исключительных случаях. Официально это объяснили необходимостью остановить рост подростковой преступности любой ценой.

23 марта 1964 года суд Ленинграда приговорил Аркадия Нейланда к смертной казни путем расстрела. Очевидцы рассказывали, что зал суда встретил это решение тишиной. Такого не ожидали даже опытные юристы.

Газеты писали, что в ночь после вынесения приговора в камере у Нейланда случилась истерика. Юноша бил кулаками в дверь и истошно кричал: «Я не хочу умирать!»

Как пишет РИА Новости, на следующий день молодой человек подал прошение о помиловании. По одной из версий, отменить казнь председателя Совета Министров СССР Никиту Хрущева просил сам Леонид Брежнев. Но 11 августа 1964 года приговор привели в исполнение.

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