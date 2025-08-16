ЦСКА арендовал колумбийского полузащитника из «Мильонариоса» Колумбийский полузащитник Даниэль Руис перешел в ЦСКА по схеме аренды

Московский ЦСКА арендовал 24-летнего колумбийского полузащитника Даниэля Руиса, сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Отмечается, что спортсмен присоединился к армейцам по схеме аренды сроком на один год. Кроме того, у клуба есть возможность выкупить Руиса.

У меня огромное желание играть за клуб. Счастью нет предела! — признался колумбиец.

Руис будет выступать под номером 19. Свою карьеру он начинал в «Форталесе», затем выступал за бразильский «Сантос», а последний сезон провел в «Мильонариосе». В 2024 году полузащитник принял участие в 27 матчах, отметился тремя забитыми голами и таким же количеством голевых передач.

