16 августа 2025 в 07:06

ЦСКА арендовал колумбийского полузащитника из «Мильонариоса»

Колумбийский полузащитник Даниэль Руис перешел в ЦСКА по схеме аренды

Фото: pfc_cska_official/Instagram.com/Global Look Press

Московский ЦСКА арендовал 24-летнего колумбийского полузащитника Даниэля Руиса, сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Отмечается, что спортсмен присоединился к армейцам по схеме аренды сроком на один год. Кроме того, у клуба есть возможность выкупить Руиса.

У меня огромное желание играть за клуб. Счастью нет предела!признался колумбиец.

Руис будет выступать под номером 19. Свою карьеру он начинал в «Форталесе», затем выступал за бразильский «Сантос», а последний сезон провел в «Мильонариосе». В 2024 году полузащитник принял участие в 27 матчах, отметился тремя забитыми голами и таким же количеством голевых передач.

Ранее сообщалось, что два молодых игрока ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк попали в список украинского сайта «Миротворец». Основанием для внесения в базу стало их участие в мероприятии с детьми участников специальной военной операции перед матчем с «Краснодаром» 10 мая.

До этого стало известно, что Олег Кононов больше не занимает должность главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта на фоне слабых результатов команды в текущем сезоне Первой лиги.

