16 августа 2025 в 08:01

Российские артисты восхитили Ким Чен Ына

ЦТАК: Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за концерт в Пхеньяне

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне в честь Дня освобождения Кореи от японского колониализма, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По его словам, концерт подарил большую радость и особенно праздничное настроение в связи с укрепляющейся корейско-российской дружбой.

Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который подарил еще больше радости ко Дню освобождения нашего государства и внес особенный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы, — сказано в сообщении агентства.

Ранее Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с Путиным подтвердил поддержку со стороны Северной Кореи в отношении действий России, включая специальную военную операцию. Центральное телеграфное агентство Кореи уточнило, что беседа прошла в товарищеской атмосфере.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Ким Чен Ын
КНДР
артисты
концерты
