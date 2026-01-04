Япония заявила о вероятном ракетном пуске КНДР Служба безопасности на море Японии сообщила о вероятном ракетном пуске КНДР

Служба безопасности на море Японии выпустила экстренные предупреждения о новых пусках со стороны Корейского полуострова. Власти страны заявили о вероятном запуске ракеты КНДР, а также сообщили, что предыдущий объект, предположительно, уже упал.

Первое предупреждение для судов было опубликовано в 07:57 по местному времени, а второе — спустя 11 минут, в 08:08. Министерство обороны Японии рассматривает запущенный ранее объект как возможную баллистическую ракету.

По данным Министерства обороны, объект, который ранее был выпущен с территории КНДР и может являться баллистической ракетой, предположительно, уже упал. Судам следует внимательно следить за последующей информацией и в случае обнаружения возможных падающих предметов не приближаться к ним, а сообщить соответствующие сведения в береговую охрану Японии, — указано в сообщении.

Судоходным компаниям и экипажам рекомендовано проявлять повышенную бдительность, следить за обновлениями информации и немедленно сообщать о любых обнаруженных падающих объектах в береговую охрану. Инцидент произошел утром 4 января и стал очередным эпизодом в череде ракетных испытаний КНДР.

