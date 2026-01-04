Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 04:16

Япония заявила о вероятном ракетном пуске КНДР

Служба безопасности на море Японии сообщила о вероятном ракетном пуске КНДР

Токио, Япония Токио, Япония Фото: AFLO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Служба безопасности на море Японии выпустила экстренные предупреждения о новых пусках со стороны Корейского полуострова. Власти страны заявили о вероятном запуске ракеты КНДР, а также сообщили, что предыдущий объект, предположительно, уже упал.

Первое предупреждение для судов было опубликовано в 07:57 по местному времени, а второе — спустя 11 минут, в 08:08. Министерство обороны Японии рассматривает запущенный ранее объект как возможную баллистическую ракету.

По данным Министерства обороны, объект, который ранее был выпущен с территории КНДР и может являться баллистической ракетой, предположительно, уже упал. Судам следует внимательно следить за последующей информацией и в случае обнаружения возможных падающих предметов не приближаться к ним, а сообщить соответствующие сведения в береговую охрану Японии, — указано в сообщении.

Судоходным компаниям и экипажам рекомендовано проявлять повышенную бдительность, следить за обновлениями информации и немедленно сообщать о любых обнаруженных падающих объектах в береговую охрану. Инцидент произошел утром 4 января и стал очередным эпизодом в череде ракетных испытаний КНДР.

Ранее визит дочери лидера КНДР Ким Чен Ына в государственный мавзолей Кумсусан усилил слухи, что ее готовят в качестве нового главы республики. Появление Ким Чжу Э рядом с родителями на мероприятии стало ее самым заметным выходом за последнее время.

КНДР
Япония
пуски
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьников предупредили о повышении баллов ЕГЭ по ряду предметов
Два крупных российских аэропорта прекратили работу
Япония заявила о вероятном ракетном пуске КНДР
«Огребете»: Белый дом представил Трампа на нецензурном постере
Фаза Луны сегодня, 4 января: общаемся, знакомимся, ведем переговоры
В зоне СВО ликвидировали участницу «Правого сектора»
Мадуро доставили в США: что с ним будет дальше, где его будут держать
В Госдуме рассказали, сколько дней продлятся майские праздники в этом году
Пушков увидел скрытый мотив в действиях США в Венесуэле
Британия и Франция ударили по террористам в Сирии
Названо число погибших в результате атаки США на Венесуэлу
Попавших под Тулой в ДТП туристов отправили в Вологду
В ГД пояснили, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков
Раскрыта точная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
«Испуганные вассалы»: в РФПИ ждут реакции ЕС на слова Трампа о Венесуэле
«Где смелость?»: в Раде назвали новую цель Трампа для атаки
Зеленский озвучил, что намерен делать с Сырским
Атака БПЛА на Москву: задержки рейсов, взрывы, что известно
Кровь на сахар: можно ли курить, чистить зубы. Что нельзя. Ликбез от врача
Мадуро и его супругу вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.