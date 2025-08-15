Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Два российских футболиста оказались в скандальном списке Украины

Украинская сторона внесла футболистов ЦСКА Кисляка и Глебова в базу «Миротворца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два молодых игрока московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк попали в список украинского сайта «Миротворец». Основанием для внесения в базу стало их участие в мероприятии с детьми участников специальной военной операции перед матчем с «Краснодаром» 10 мая.

Как сообщается на ресурсе, футболистов обвинили в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины». Инцидент произошел во время церемонии перед игрой 28-го тура РПЛ, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

19-летний Глебов и 20-летний Кисляк являются воспитанниками академии ЦСКА. Нападающий Глебов выступает за основную команду с 2023 года, проведя 50 матчей (забил семь голов). Полузащитник Кисляк дебютировал в основном составе зимой 2024 года, сыграв 49 матчей (забил пять голов).

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова, о чем говорят данные СБУ. Уточняется, что артист находится в этом статусе с 2022 года. Майданову предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. На портале СБУ депутат отнесен к категории лиц, приговоренных к лишению свободы.

