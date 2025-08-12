Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова, о чем говорят данные СБУ. Уточняется, что артист находится в этом статусе с 2022 года.

Майданову предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. На портале СБУ депутат отнесен к категории лиц, приговоренных к лишению свободы. Также, как выяснилось, личные данные Майданова с 2017 года внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», поскольку мужчина ездил в Крым.

До этого сообщалось, что 14 детей, которые оказались в базе «Миротворца», обвиняют в «незаконном пересечении» бывшей границы Украины. На ресурсе указано, что несовершеннолетние пересекали границу из Ростовской области в ДНР через контрольно-пропускные пункты. Всем фигурантам списка вменяют «незаконное проникновение на территорию Украины».

В свою очередь депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что внесение российских детей в базу сайта «Миротворец» показывает страх президента Украины Владимира Зеленского перед «малышами в песочницах». По его мнению, украинского президента и его команду накрыл «психический маразм».

