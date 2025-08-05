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05 августа 2025 в 11:31

Киев обвинил в «покушении на суверенитет» четырехлетних детей

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли 14 детей и подростков младше 15 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четырнадцать детей в возрасте от 4 до 15 лет оказались в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Согласно данным платформы, несовершеннолетних обвиняют в «незаконном пересечении» бывшей границы Украины.

На ресурсе указано, что дети пересекали границу из Ростовской области в Донецкую Народную Республику через контрольно-пропускные пункты. Всем фигурантам списка вменяют «незаконное проникновение на территорию Украины», при этом даже в карточках самых маленьких фигурируют формулировки о «покушении на суверенитет» страны. Среди внесенных в базу — дошкольники, которым инкриминируют «действия, направленные на легализацию оккупации».

Ранее сообщалось, что сайт «Миротворец» разместил персональные данные двух несовершеннолетних граждан России — 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Информация о подростках, включая их место жительства и аккаунты в социальных сетях, была обнародована без их согласия.

До этого стало известно, что российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Соответствующие данные содержатся в документах украинского ведомства.

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Миротворец
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