Киев приказал найти и уничтожить двух российских детей Украина внесла в базу «Миротворца» данные двух несовершеннолетних россиян

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» разместил персональные данные двух несовершеннолетних граждан России — 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Как сообщает РИА Новости, информация о подростках, включая их место жительства и аккаунты в социальных сетях, была обнародована без их согласия.

Оба учащихся российских школ оказались в базе данных ресурса, который неоднократно критиковали за публикацию конфиденциальной информации. В 2021 году сайт уже размещал данные 12-летней журналистки из Луганска Фаины Савенковой, обратившейся в ООН с призывом защитить детей Донбасса.

Оба подростка учатся в российских учебных заведениях, их личные данные, включая место жительства и профили в соцсетях, опубликованы без их согласия, — отмечает агентство.

«Миротворец», созданный в 2014 году, регулярно публикует персональные данные лиц, которых считает «угрозами национальной безопасности Украины». В России сайт заблокирован.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Соответствующие данные содержатся в документах украинского ведомства.